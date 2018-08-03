'İki İyi Çocuk'un galası Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ZİHİNSEL yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesini anlatan 'İki İyi Çocuk' filminin galası 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak.
Görüntü Yönetmenliğini Argyris Theos'un yaptığı filmin müzikleri ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu tarafından yapıldı ve filme özgün şarkı bestelendi. Filmde Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'na, Sevcan Yaşar, Murat Serezli, Devrim Özder Akın, Bülent Yıldıran, Hamdi Alkan, Günay Karacaoğlu, Mehmet Ulusoy, Hakan Güven, Şeyda Terzioğlu ve Mesut Kurt gibi isimler eşlik ediyor.
13 Ağustos'ta basın gösterimi gerçekleştirilecek olan filmin galası, 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak. Galaya filmin tüm oyuncu kadrosu ile birlikte filmin müziğini hazırlayan Derya Köroğlu, sanatçılar ve davetliler katılacak. Akdeniz insanının kendine özgü barışıklığı ve sıcaklığı ile seyirciye iyi hissettirecek 'İki İyi Çocuk' filmi 24 Ağustos'ta gösterime girecek.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum