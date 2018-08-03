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'İki İyi Çocuk'un galası Hatay’da

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ZİHİNSEL yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesini anlatan 'İki İyi Çocuk' filminin galası 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ZİHİNSEL yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesini anlatan 'İki İyi Çocuk' filminin galası 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak. Görüntü Yönetmenliğini Argyris Theos'un yaptığı filmin müzikleri ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu tarafından yapıldı ve filme özgün şarkı bestelendi. Filmde Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'na, Sevcan Yaşar, Murat Serezli, Devrim Özder Akın, Bülent Yıldıran, Hamdi Alkan, Günay Karacaoğlu, Mehmet Ulusoy, Hakan Güven, Şeyda Terzioğlu ve Mesut Kurt gibi isimler eşlik ediyor. 13 Ağustos'ta basın gösterimi gerçekleştirilecek olan filmin galası, 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak. Galaya filmin tüm oyuncu kadrosu ile birlikte filmin müziğini hazırlayan Derya Köroğlu, sanatçılar ve davetliler katılacak. Akdeniz insanının kendine özgü barışıklığı ve sıcaklığı ile seyirciye iyi hissettirecek 'İki İyi Çocuk' filmi 24 Ağustos'ta gösterime girecek.

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