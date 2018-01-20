İki kadını tüfekle vurup kaçtı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Ö. (47), birlikte yaşadığı Fatma B. (38) ile kadının arkadaşı Meryem Ç.'ye (38) av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Yaralı kadınlar hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Süleymanşah Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Ö., iddiaya göre, birlikte yaşadığı Fatma B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö. av tüfeğiyle B. ve onun arkadaşı Meryem Ç.'ye ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Meryem Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İki kadını vurup kaçan Mustafa Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.
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