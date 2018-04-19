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İki kamyonet çarpıştı; bebek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 yaşındaki bebek yaralandı.

İki kamyonet çarpıştı; bebek yaralandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Koca Yusuf Sokak'ta meydana geldi. Muzaffer N. yönetimindeki 55 BF 854 plakalı kamyonet ile Arif S. yönetimindeki 55 JY 586 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, Arif S. yönetimindeki kamyonette bulunan 1 yaşındaki Zeynep Serra Bakan yaralandı. Yaralı bebek olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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