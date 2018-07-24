İki kardeş, kavga ederken balkondan düştü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonunda kavga ederken düşen iki kardeş, yaralandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında 289 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında ikinci kattaki evlerinin balkonunu bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kardeş, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin ve Mesken Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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