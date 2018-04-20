HABER

İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kızını okulda bulamayan Mehmet A.

İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A., sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz'i döverek burnunu kırdı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi A.A.'nın (16) derslere gitmediğini öğrenen babası Mehmet ile amcası Osman A., okula gitti. İki kardeş, okulda sınıfları dolaşarak A.A.'yı aramaya başladı. Bu sırada iki kişinin sınıfları dolaştığını fark eden Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, kızını arayan Mehmet A. ile kardeşi Osman A.'ya engel oldu. Deniz, A.A.'nın okula gelmediğini ve kendilerine haber verilmediğini söyledi, Mehmet A. ve kardeşi Osman A.'dan dışarı çıkmalarını istedi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet A. ve Osman A., iddiaya göre Deniz'i dövmeye başladı. Okul idareci ve öğretmenlerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada kanlar içerisinde kalan Deniz, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İhbar üzerine okula gelen polisler, Mehmet A. ve Osman A. kardeşleri gözaltına aldı.
Kavgada burnu kırılan Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, veli şiddetine maruz kaldığını ve şikayetçi olduğunu belirterek, "Sınıfları dolaştıklarını görünce uyardım ve yaptıkları davranışın doğru olmadığını anlattım. Kızının okula gelmediğini söyleyen veli ile yanındaki kişiyi odama davet ettim. Ancak, kendileri sınıfları dolaşarak, öğrencilere kızlarını sormaya devam etti. Uyarınca da tehditler savurup daha sonra beni darbettiler. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.
Yaralanan Müdür Yardımcısı'nı hastanede ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise eğitimcilere yönelik şiddetin gün geçtikçe attığını ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretiminde fedakar ve cefakar çalışmalar yapan eğitimcilerin karşı karşıya kaldığı şiddet ve baskı eğitimcilerin tahammül sınırlarını zorluyor" dedi.
Olayın ardından kendisinden haber alınamayan liseli A.A.'nın da polis tarafından arandığı bildirildi.

​FOTOĞRAFLI

İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdıİki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdıİki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdıİki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.