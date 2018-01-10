HABER

İki kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sara hastası kardeşler 38 yaşındaki Mehmet Ali Demir ile 35 yaşındaki Mustafa Demir, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Tekstil işçisi Mustafa Demir ile sera işçisi ağabeyi Mehmet Ali Demir'in üç gündür işe gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Demir kardeşlerin birlikte yaşadığı Tosunlar Mahallesi'ndeki eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri, demir kapının camını kırdıktan sonra içeriye girdi. Jandarma ekipleri, bir odada Demir kardeşlerin yan yana cesedini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen iki kardeşin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İki kardeşin geçen pazar gecesi öldükleri sanılırken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Demir kardeşlerin komşuları, üç gündür kendilerinden haber alamadıklarını, işyerinden aradıklarında eve gittiklerini belirterek, "Jandarma eve gelip, kapının camını kırdı. Evde odaya girdiklerinde iki kardeşin cesetlerini yan yana buldu. Sabahları işe giderken, bize el sallayıp, geçerlerdi. Biz de üç gündür görmüyorduk" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.