İki kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sara hastası kardeşler 38 yaşındaki Mehmet Ali Demir ile 35 yaşındaki Mustafa Demir, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Tekstil işçisi Mustafa Demir ile sera işçisi ağabeyi Mehmet Ali Demir'in üç gündür işe gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Demir kardeşlerin birlikte yaşadığı Tosunlar Mahallesi'ndeki eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri, demir kapının camını kırdıktan sonra içeriye girdi. Jandarma ekipleri, bir odada Demir kardeşlerin yan yana cesedini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen iki kardeşin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İki kardeşin geçen pazar gecesi öldükleri sanılırken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Demir kardeşlerin komşuları, üç gündür kendilerinden haber alamadıklarını, işyerinden aradıklarında eve gittiklerini belirterek, "Jandarma eve gelip, kapının camını kırdı. Evde odaya girdiklerinde iki kardeşin cesetlerini yan yana buldu. Sabahları işe giderken, bize el sallayıp, geçerlerdi. Biz de üç gündür görmüyorduk" dedi.