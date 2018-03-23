İki kardeşi motosiklet kazası ayırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki kardeşin seyahat ettiği motosiklet panelvan minibüs ile çarpıştı. Kazada aracın altında kalan ağabey hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VZ 209 plakalı motosikletle seyahat halinde olan Umut (19) ve İsmail Bal (21) kardeşler aynı yönde ilerleyen panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motorda bulunan kardeşler yola savrulurken, motorun arka kısmında oturan İsmail Bal ise kazaya karışan ticari aracın altına savruldu. Aracın altında kalan Bal metrelerce sürüklendi. Altına aldığı gençle metrelerce ilerleyen minibüs kaza sonrası olay yerinden kaçtı. O esnada kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İlk olarak, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kardeşlerin kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın altında kalan İsmail Bal‘ın hayatını kaybettiği kardeşinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı Umut Bal ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden kardeş yapılan olay yeri incelemelerinin ardından asri mezarlık morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.