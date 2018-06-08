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İki katlı ahşap ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

İki katlı ahşap ev alev alev yandı

Türkay ARKADAŞ / BABADAĞ, (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle yakındaki diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürülebildi.
Düveönü Mahallesi'ndeki Necip Yılmaz'a ait iki katlı ahşap evde dün saat 19.00 sıralarında,
elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Alevlerin yakındaki binalara sıçrama tehlikesi, vatandaşları korkuttu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Vatandaşlar da hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Binanın ahşap olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İki katlı ahşap ev alev alev yandıİki katlı ahşap ev alev alev yandı

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