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İki katlı evin çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu.

İki katlı evin çatısı alev alev yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. İtfaiyenin başka binalara sıçramadan güçlükle söndürdüğü yangında çatı tamamen kullanılmaz hale geldi.
Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı bağımsız evin çatısında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çatı katından yükselen alevler mahalle halkını korkuturken, itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında evin çatı katı tamamen yandı.
Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İki katlı evin çatısı alev alev yandıİki katlı evin çatısı alev alev yandıİki katlı evin çatısı alev alev yandı

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