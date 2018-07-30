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İki katlı evin çatısından düşen kaynak ustası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 08:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dengesini kaybederek iki katlı evin çatısından düşen kaynak ustası Cemil Koç (49), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dengesini kaybederek iki katlı evin çatısından düşen kaynak ustası Cemil Koç (49), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası Cemil Koç, iki katlı evin çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Koç, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Koç'u ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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