İki katlı evin çatısından düşen kaynak ustası öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dengesini kaybederek iki katlı evin çatısından düşen kaynak ustası Cemil Koç (49), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası Cemil Koç, iki katlı evin çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Koç, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Koç'u ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Trump’tan Demokrat vekillere tehdit
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!
Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum