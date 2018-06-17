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İki katlı evin çatısından yükselen alevler mahalle halkını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Duman gökyüzünü kaplarken, evden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından başka binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Bugün saat 15.00 sıralarında, Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı bağımsız evin çatısında yangın çıktı. Evin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Çatı katından yükselen alevler mahalle halkını korkuturken, itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri yangının yakındaki diğer binalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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