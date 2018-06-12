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İki kez iflas erteleyen iş insanı intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, borçlarını ödeyemediği için iki kez iflas erteleyen iş insanı Mehmet N.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, borçlarını ödeyemediği için iki kez iflas erteleyen iş insanı Mehmet N. (59), iş yerinin 2'nci katındaki merdivenlere kendini asarak, yaşamına son verdi. Mehmet N.'nin cansız bedeni, çalışanları tarafından bulundu. Olay, sabah saatlerinde, Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 'Nalbantoğlu Demir' adlı iş yerinde meydana geldi. Mehmet N., saat 07.30 sıralarında, iş yerine gelip, odasına geçti. Mehmet N., daha sonra iş yerinin 2'nci katındaki merdivenlere kendini astı. İş yerine gelip, Mehmet N.'yi merdivenlerde asılı halde gören çalışanları, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, Mehmet N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İşleri kötüye gittiği için iki kez iflas ertelediği belirtilen Mehmet N.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Mehmet N.'nin, 'Nas' ve 'Nalbantoğlu' adlı iki iş yerinin bulunduğu bildirildi.

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