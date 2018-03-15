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İki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

BURSA'da, aynı gece Hamza Arslan’ı (20) çakı, Mevlüt Morkoç'u (47) da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Samet Şut (23), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, aynı gece Hamza Arslan’ı (20) çakı, Mevlüt Morkoç'u (47) da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Samet Şut (23), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Olay günü uyuşturucu aldığını belirten, cinayet işlediğini 2 gün sonra karşılaştığı arkadaşından öğrendiğini söyleyen Şut, iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde geçen Nisan ayında Samet Şut, arkadaşı Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile kendi evlerinde uyuşturucu aldı. Samet Şut bir süre sonra çakı ile Hamza Arslan'ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sonrası Samet Şut, iddiaya göre babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu temin etmesi için merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki Mevlüt Morkoç'un evine gitti. Şut, kendisine uyuşturucu bulamayacağını söyleyen Morkoç'u da yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut iki gün sonra gözaltına alındı.
Tutuklanan Samet Şut hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samet Şut, çıktığı ilk duruşmada, "Hakim Bey, ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım, keşke onlar beni öldürseydi" dedi.
Sanık Şut, karar duruşmasında da ifadesini tekrarlayıp, pişmanlığını dile getirdi. Şut, ‘adam öldürmek’ suçundan iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti verilen cezada indirim yapmadı.

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İki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldıİki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldıİki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldıİki kişiyi öldürdüğümden haberim yoktu' dedi, iki kez müebbet aldı

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