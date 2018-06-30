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İki kız öğrenciye cinsel saldırı sanığı TIR şoförüne 45 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

ÇORUM’da yaşları 17 ve 18 olan lise öğrencisi iki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan TIR şoförü G.V. (41) hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yaşları 17 ve 18 olan lise öğrencisi iki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan TIR şoförü G.V. (41) hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çorum'da geçen yıl Kasım ayında, TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık attığı saldırgan, kaçtı.

Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken G.V.'nin saldırısına uğradı. G.V., eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K’yi yere yatıran G.V., burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu G.V., kaçtı.

GARAJDA YAKALANDI

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşgalini belirlediği G.V.'yi garajda yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen G.V., “Ben TIR şoförüyüm. Rize’den Çorum’a yük getirdim. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım” dedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V., tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Suçlamaları kabul etmeyen G.V.’nin olay yerine attığı sigara izmariti ile alınan kan örneği üzerinde yapılan DNA çalışması da tamamlandı. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın 27.11.2017 tarih ve 19603-1886 sayılı raporunda; "Şüpheli G.V.’ye ait kan örneğinden elde edilen DNA profili ile olay yerinden alınan sigara izmaritinden elde edilen erkek genotipte DNA profilinin uyumlu olduğu belirtilmiştir” denildi.

Hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TIR şoförü G.V. hakkında, 'Cinsel İstismara teşebbüs, Cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapis cezası istendi.

Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanacağı belirtildi.

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