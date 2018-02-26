İki lise öğrencisinden haber alınamıyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde aynı sınıfta okuyan lise öğrencileri Berke P. (16) ile Zeynep Y.'den (16) haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Karşıyaka Zeki Şairoğlu Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Berke P., dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine baba Volkan P. ile anne Derya P. oğullarını aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan aile, çocuklarının yaşamından endişe ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada anne Derya P., oğlunun aynı sınıftaki arkadaşı Zeynep Y.'yi aradı. Ancak Zeynep Y.'nin de dünden beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Zeynep Y.'nin de ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İki liseliyi bulmak için sınıf arkadaşları da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
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