İki marketteki hırsızlık kameralar tarafından kaydedildi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ile Mudanya ilçesinde kiraladıkları otomobille 2 ayrı markete girip 20 bin liralık sigara ile 1 tabanca çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Karacabey ile Mudanya ilçelerinde 1 gecede 2 ayrı marketten 20 bin liralık sigara ile tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Hırsızlık olayı olan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği beyaz renkli bir otomobile ait bilgilere ulaştı. Kiralık olduğunbelirlenen otomobili kiralayanların Y.Ö. (24) ve M.D. (18) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve M.D. mahkeme tarafından tutuklanırken Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarına karışan 17 yaşındaki Ü.K. ise aranıyor.
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