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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

 İZNİK'te, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZNİK (Bursa), (DHA)- İZNİK'te, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.
Kaza, Eşrefzade Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Çakır'ın (33) kullandığı 16 FBK 97 plakalı motosiklet, İsmail Şentürk'ün kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa konularak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Gökhan Çakır, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı İsmail Şentürk'ün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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