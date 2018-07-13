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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 02:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandı

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