İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum