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İki motosikletlinin yoldaki ilginç görüntüsü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir motosikletlinin, arızalı olduğu düşünülen öndeki motosikleti, ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İki motosikletlinin yoldaki ilginç görüntüsü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir motosikletlinin, arızalı olduğu düşünülen öndeki motosikleti, ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüler, yolda ilerleyen iki motosikletliyi görünce şaşkına döndü. Arkadaki motosikletlinin, arızalı olduğu tamhin edilen öndeki motosikleti, sol ayağıyla egzosuna destek vererek ittiği görüldü. O anlar, bazı sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.
Biri kasksız iki sürücü kendilerini görüntüleyenlere "Mağdursak çok mu komik" diye tepki gösterdi. Bu şekilde ilerlemeye devam eden motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.

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İki motosikletlinin yoldaki ilginç görüntüsüİki motosikletlinin yoldaki ilginç görüntüsü

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