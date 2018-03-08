İki oğlunu öldürdüğü muhtardan şikayetçi oldu

Samsun’da 2 kişiyi öldürmekten yargılanan şahıs, davanın ilk duruşmasında tahliyesini talep etti. 8 aydır tutuklu olması nedeniyle mağdur olduğunu savunan cinayet sanığı, oğullarını öldürdüğü muhtardan da şikayetçi oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde yaklaşık 8 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (52) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan (35), Alaattin Bulut’un (49) tüfekli saldırısına uğradı. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, muhtar İlhami Arslan ise ağır yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyerek 2 kişiyi öldürüp 1 kişi de ağır yaraladığı iddia edilen Alaattin Bulut’u olayda kullandığı çift kırma tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaattin Bulut hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Bulut’un yargılanmasına başlandı. Kendisini savunan Alaattin Bulut, "Tarım Kredi Bölge Müdürlüğünde çalışıyorum. Recep diye biri benden Aksu köyünde arazi alacağını söyledi. Ben de tanıdığım emlakçıyı aradım. Emlakçı da önceden tanımadığım İlhami Arslan’ı aramış. Birlikte yanına gittik. Arsa ile ilgili pazarlık yapıldı. Aracı olduğum için 10 bin lira komisyon alacaktım. Arsa ile ilgili para ödenmediği için ben sorumlu tutuldum. İlhami beni telefonla arayıp tehdit etti. Ben olayı savcılığa haber verdim. Olay akşamı oğulları ile evimin önüne gelip kapımı tekmelediler. Tüfekle ateş açtılar. Ben de tüfekle ateş açtım. 8 aydır tutukluyum ve mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum. Evimi bastılar. Öldürme kastım yoktu. Tüfekte 6 numaralı saçma vardı. Öldürme kastım olsaydı domuz misketi kullanırdım. Amacım yaralamaktı. Ben İlhami Arslan’dan şikayetçiyim" dedi.

Olayda 2 oğlu ölen İbrahim Arslan ise, "Ben muhtarım. Sanık Alaattin’i çok eskiden tanırım ve arkadaşım olur. Arsa alım satımı yüzünden aramızda husumet başladı. Sanık Alaattin bize olan borcunu ödemek istemedi. Mallarını kaçırdı ve oğlum Murat’ı ayağından vurdurdu. Borcunu ödememek için bizi sürekli oyalıyordu. Ben Alaattin’e kefil olduğum için aracım bağlandı ve satışa çıkarıldı. Oğlum Murat’a parayı vereceğini söyledi. Alaattin’in evinin yanına gittik. Bize tüfekle ateş açtı. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve Alaattin Bulut’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Haziran’a erteledi.