İki oğlunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)

ÜSKÜDAR'DA 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına başlandı. Mahkeme babayı, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve Avukatı Burçin Özkaya hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Songül Güleryüz ve mağdur müşteki Orçun Güleryüz ile avukatı da katıldı. SANIK AVUKATI: ETİK OLARAK BU DOSYADA SANIK AVUKATI OLARAK GÖREV ALMAK İSTEMİYORUM

Söz alan sanık Aslan Güleryüz'ün avukatı Burçin Özkaya, dosyayı okuduğunu belirterek, "Etik olarak bu dosyada sanık avukatı olarak görev almak istemiyorum" dedi. Duruşma savcısı, avukatın görev almama yönündeki talebinin takdirinin İstanbul Baro Başkanlığı'na ait olduğunu belirterek, görev almama yönündeki talebin reddini istedi. AVUKATIN ÇEKİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, baro tarafından sanığı savunmak üzere görevlendirilen avukat Burçin Özkaya'nın çekilme talebi usulünce dosyaya ve baroya bildirmediğini, bu talebini bugün duruşmada sözlü olarak beyan ettiğini gerekçe göstererek, çekilme talebinin reddine karar verdi.

KIZI DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Daha sora kimlik tespitine geçildi. Bu sırada izleyici sırasında oturan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, ayaklarını yere vurarak tepki gösterdi ve küfür etti. Nur Kıyak mahkeme tarafından duruşmadan çıkarıldı. "ŞUURUMU KAYBETTİM"

Savunması yapan sanık, olay anında şuurunu kaybettiğini iddia etti. Olaydan bir kaç gün önce Manisa'ya giden eşinin sabah 08.00 sıralarında kendisini arayarak, "Eşim bir hafta daha kalacağını söyledi. Tedirgin oldum. Şuurumu kaybettim" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, "Tedirgin olduysan çocuklarının günahı ne" diye sordu. Güleryüz, ise "Şuurumu kaybettim efendim" dedi. Başkan Azkın bu kez, "Şuurunu kaybettiren neydi" diye sordu. Güleryüz bu soruya, "Bilmiyorum efendim" diye yanıt verdi. İLK OLARAK HANGİ OĞLUNA VURDUĞUNU HATIRLAMIYOR

O gece oğlu Onur ile aynı odada kaldığını söyleyen Aslan Güleryüz, "İlk olarak çekici hangi oğluma vurduğuma hatırlamıyorum. İlk Ahmet'e vurdum galiba. Ahmet hareketsiz kaldı. İkinci olarak hangisine vurduğumu ve daha sonra olan olayları hatırlamıyorum. Çocuklarımı bıçakladığımı da hatırlamıyorum" dedi.

Çocukların kendisinden olmadığına inandığını söyleyen Aslan Güleryüz, "DNA testi istiyorum. Benden değil, eminim. Ağabeyim Mustafa çocukların benden olmadığını söylüyordu. Abim beni dışladı. Bunu zaman içinde bir kaç kez tekrarladı. Ben bunu eşime de söyledim" dedi. Aslan Güleryüz, "Bu olayı niye yaptın" diye soran Başkan Azkın'a, "Eşim evi terk edip gittiği için yaptım" diye yanıt verdi.

Sanık ile 1994 yılında evlendiğini söyleyen müşteki Songül Güleryüz, "Evlendiğimizden beri sorunlarımız vardı. Ailem, 'gelinliğinle girdin kefeninle çıkarsın' dedi. Evlendikten sonra şiddete meyilli olduğunu gördüm. Ağabeyi Mustafa çocukların kimden olduğuna ilişkin bir şey söylemediğini söyledi. Konu kapandı ve çok fazla gündeme gelmedi. Çok şiddetli geçimsizlik yaşadık" dedi.

Cinsel saldırı nedeni ile eşini geçen 1 Ağustos 2017 tarihinde şikayet ettiğini söyleyen Songül Güleryüz, çocuklarının isteği üzerine şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, ertesi gün bir yakınının bulunduğu Manisa'ya gittiğini söyledi.

"GÜLEREK 'AHMET'İ ÖLDÜRDÜM, ONUR'U ÖLDÜRDÜM, ORÇUN YARALI KURTULDU' DEDİ"

Olay sabahı 08.00'da eşini aramadığını söyleyen Songül Güleryüz, "O beni aradı. Sabah sabah telefon açtı. Gülerek, 'oğullarını öldürdüm, Ahmet'i öldürdüm, Onur'u öldürdüm, Orçun yaralı kurtuldu' dedi. Önce inanmadım. İstanbul'a dönmem için yaptığını sandım. Bir iki kere daha arayıp söyleyince ciddiye aldım. Çengelköy Karakolu'nu aradım, çocuklarımın yaralı olduğunu söylediler. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. "BABAMIN KAFAMA ÇEKİÇLE VURMASIYLA UYANDIM"

Olayda yaralı kurtulan Orçun Güleryüz olay anını anlattı. Güleryüz, "Gece yatmadım. 02.00'a kadar ölen ağabeylerim Ahmet ve Onur'un işten dönmelerini bekledim. Ahmet benim odamda uyudu, Onur babamın kaldığı odaya gitti. Sabahleyin babamın kafama çekiçle vurmasıyla uyandım. Bana 5-6 kere vurdu. Uyandım ama etrafımı göremiyordum. Engellemeye çalıştım, yapma diye bağırdım. Sesime babamla aynı odada yatan Onur geldi, babama engel olmaya çalıştı. Babam bu sefer ona çekiçle vurmaya başladı. Babam onu yere yatırdı. Ahmet'i uyandırmak için dürtükledim, üzerinde yorgan örtülüydü. Kıpırdamadı. Yorganı çekince kanlar içinde gördüm. Ve babama tekme atıp bahçe kapısından kaçtım. Arkamdan 5-6 metre koştu, ben kaçtım, peşimden gelmedi. Kafamdan yaralanmıştım. Kafatasım çatlamıştı. 36 zımba dikişi yapıldı. Bahçede idim, eve giremiyordum. 3-5 dakika sonra babamın evden çıktığını görünce eve geri döndüm. Ağabeylerimden Onur'u holde kanlar içinde, Ahmet'i de yatağında kanlar içinde gördüm. Ayrıca bıçaklanmışlardı. Ambulans ve polis geldi. Onur ve Ahmet öldü. Ben yaralandım. Tedavi oldum. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.