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İki öğrenciye taciz iddiasıyla yargılanan öğretmen beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 17 yaşındaki iki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan beden eğitimi öğretmeni P.U.(45), beraat etti.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 17 yaşındaki iki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan beden eğitimi öğretmeni P.U.(45), beraat etti.
Geçen yıl 24 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir lisede görevli beden öğretmeni P.U. okulun spor salonunda iki kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. P.U. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık P.U. ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen P.U., kesinlikle böyle bir suç işlemediğini ifade ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda P.U.'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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