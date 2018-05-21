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İki okulun Atatürk büstü çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

İki okulun Atatürk büstü çalındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde bulunan Hanım- Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul önünde bulunan Atatürk büstünün yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, aldığı bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin okul önünde bulunan Atatürk büstünü aldıktan sonra kaçtığını belirledi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Her iki okula da yeni Atatürk büstleri yerlerine konuldu.
Polis, hırsızların pirinçten yapılan büstleri eritip satmak için çaldığı ihtimali üzerinde duruyor.

FOTOĞRAFLI

İki okulun Atatürk büstü çalındı

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