İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kulu Konya Karayolu Katırtepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan sanayi sitesinden çıkarak Kulu istikametine dönüş yapmak isteyen Erkan Sayan (40) idaresindeki 42 GG 521 plakalı otomobile, Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan Samet T. (21) yönetimindeki 42 FDZ 30 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçtaki yaralılar Kulu Devlet hastanesi kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erkan Sayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Samet T. ile yolculardan Süleyman T. (28) ve Seval A. (27) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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