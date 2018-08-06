İki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI(Çorum),(DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesinde D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Samsun'dan, İstanbul'a giden Salih Çelik yönetimindeki 34 NV 0725 plakalı otomobil. kavşaktan yola giriş yapan Oruç Akıncı idaresindeki 29-HR-FT Hollanda plakalı otomobilld çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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