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İki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesinde D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI(Çorum),(DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesinde D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Samsun'dan, İstanbul'a giden Salih Çelik yönetimindeki 34 NV 0725 plakalı otomobil. kavşaktan yola giriş yapan Oruç Akıncı idaresindeki 29-HR-FT Hollanda plakalı otomobilld çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

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