İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nden Dörtyol mevkiine seyir halinde olan Kadir Meşealan (38) yönetimindeki 09 DU 782 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı ileri sürülen Umut Eser'in (26) kullandığı 35 GE 0128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Umut Eser, diğer araç sürücüsü Kadir Meşealan ile yanındaki Ömer Çalı (12), Mukadder Çalı (48) ve Erdinç Çalı (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istedi.
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