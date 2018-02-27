İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Piyadeler Mevkii'nde meydana geldi. Salihli yönüne giden Samet Açıkpazar yönetimindeki 35 AAE 075 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muktedir Pabuç (49) yönetimindeki 20 AB 751 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Muktedir Pabuç yönetimindeki otomobilde bulunan Zafer Dündar (32), Bahriye Günay (17), Merve Uyak (15) ile diğer otomobilin sürücüsü Samet Açıkpazar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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