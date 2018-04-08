HABER

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Şehit Tankçı Binbaşı Fikret Aksungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Uslu yönetimindeki 70 HD 295 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ceyhan'ın kullandığı 42 DD 525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Uslu ve Ceyhan ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.