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İki otomobil çarpıştı : 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı Köyü mevkinde meydana geldi.

İki otomobil çarpıştı : 7 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı Köyü mevkinde meydana geldi. Celal Boztepe (46) yönetimindeki 19 LA 297 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 LCM 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Celal Boztepe ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Zülfü Boztepe (40), Alperen İlhan Erbaş (10), Bircan Erbaş (48), Yasemin Erbaş Dent (44), Halil Aydıntepe (21) ve Hanife Koca (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Celal Boztepe, Zülfü Boztepe ve Yasemin Erbaş Dent Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı : 7 yaralı

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