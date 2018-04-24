İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman’da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı’ndan Adıyaman’a seyir halinde bulunan Hulusi B. idaresindeki 02 KV 431 plakalı otomobili ile Şanlıurfa’dan Gölbaşı istikametine seyir halinde bulunan Suriyeli S.M. idaresindeki 27 MD 911 plakalı otomobil çarpıştı. Şanlıurfa kavşağında meydana gelen kazada, Hulusi B., Filiz Bozkurt, Haydar Güzelgül, Ömer Akın ile Suriye uyruklu Ahmad Alassaad ve Saad Al Tarraf yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi alındı.