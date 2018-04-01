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İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Konya'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nden bulvara çıkan Adalet Bilici'nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü. Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralıİki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

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