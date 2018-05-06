İki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de farklı düğünlerden gelenlerin içinde bulunduğu otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kırıkkale- Samsun karayolunda meydana geldi. Balışeyh ilçesinden kent merkezine doğru giren Ramazan Hato (42) yönetimindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt (19) yönetimindeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Altınyurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Hato ve Mesut Altınyurt ile Batuhan Çorak (42), Adil Yeşilyurt (20), Berat Karagöz (21), Mustafa Kılıçaslan (40), Sıtkı Pozan (20) ve İbrahim Aksoy (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Hato, Batuhan Çorak ve Adil Yeşilyurt doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Her iki otomobilde bulunanların, farklı düğünlere katıldıkları, evlerine dönüşte de kazanın meydana geldiği belirtildi.

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