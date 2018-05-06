HABER

İki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de farklı düğünlerden gelenlerin içinde bulunduğu otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de farklı düğünlerden gelenlerin içinde bulunduğu otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kırıkkale- Samsun karayolunda meydana geldi. Balışeyh ilçesinden kent merkezine doğru giren Ramazan Hato (42) yönetimindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt (19) yönetimindeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Altınyurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Hato ve Mesut Altınyurt ile Batuhan Çorak (42), Adil Yeşilyurt (20), Berat Karagöz (21), Mustafa Kılıçaslan (40), Sıtkı Pozan (20) ve İbrahim Aksoy (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Hato, Batuhan Çorak ve Adil Yeşilyurt doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Her iki otomobilde bulunanların, farklı düğünlere katıldıkları, evlerine dönüşte de kazanın meydana geldiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı; farklı düğünlerden gelen 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralıAydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdiSalih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.