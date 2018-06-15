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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 06:36 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ömer KOÇ/ TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Osmaniye Karayolu’nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Berat Orçan yönetimindeki 06 AR 0311 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yöne giren Enes Özsöğüt’ün (29) kullandığı 27 YE 088 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Enes Özsöğüt olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan sürücü Berat Orçan, Reyhan Orçan, Berra Orçan, Mahmut Azparlak, Fatih Tuzluca ve Enes Malik Gürüzoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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