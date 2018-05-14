HABER

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 02:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Marmara Ereğlisi ile Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Emekçi'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Kaza nedeniyle Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!
Öğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktıÖğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil firmaları kampanya yarışındaOtomobil firmaları kampanya yarışında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.