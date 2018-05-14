İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Marmara Ereğlisi ile Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Emekçi'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kaza nedeniyle Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
İşte Zekeriya Öz'ün son hali!
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı
Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum