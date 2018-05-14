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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Marmara Ereğlisi ile Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Emekçi'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kaza nedeniyle Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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