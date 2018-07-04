İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk, 7 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık ilçesi, Girinoğlan köyü mevkisinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Alpaslan Çelik (33), Memduh Karataş (40), Eylem Karataş (37), Sema Yıldızoğlu (6), Nisanur Yıldızoğlu (8), Azra Yıldızoğlu (7) ve Memduh Umut Yıldızoğlu (10) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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