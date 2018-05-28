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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl’den Bursa yönüne giden Tolga K. yönetimindeki 16 Y 1073 plakalı otomobil, Avarlar Kavşağı'ndan Bursa yönüne çıkış yapan Halil Ö. yönetimindeki 16 UY 202 plakalı otomobille çarpıştı. Halil Ö.'nün otomobili ardından trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü ile Tolga K.'nin otomobilinde bulunan Halil K., Mehmet M., Elif K. (3) ve Efehan K. (6) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralıİki otomobil kavşakta çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralıİki otomobil kavşakta çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

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