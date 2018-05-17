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İki otomobilin çarpışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Tekel Caddesi 176'ncı Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokağın kesiştiği noktaya hızla giren 2 otomobil, iddiaya göre, sürücülerin birbirlerini fark etmemesi sonucu çarpıştı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki esnaf koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, soruşturma başlattı.

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