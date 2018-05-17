İki otomobilin çarpışma anı kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Tekel Caddesi 176'ncı Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokağın kesiştiği noktaya hızla giren 2 otomobil, iddiaya göre, sürücülerin birbirlerini fark etmemesi sonucu çarpıştı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki esnaf koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, soruşturma başlattı.
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler
İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum