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İki otomobilin kundaklanması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

 MANİİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki otomobil kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İki otomobilin kundaklanması kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki otomobil kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, 6 Haziran çarşamba günü saat 03.00'te, kırsal Çepnibektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Uğur Turan'a (46) ait 45 ZB 8044 plakalı otomobil ve kardeşi Tuğrul Turan'a (41) ait 35 PEP 04 plakalı otomobil, olay yerine motosikletle gelen, başlarında poşu bulunan kimliği belirsiz iki kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Ancak yanan otomobiller hurdaya döndü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen iki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Hiç kimseyle husumetlerinin bulunmadığı söyleyen Uğur Turan, "Muhtarlığın güvenlik kamerası olduğu için araçları muhtarın evinin önüne koymuştuk. Patlama sesinin ardından uyanan yeğenim yangını jandarma ve itfaiye haber verdi. Her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Hurdaya çıkardık. Kamera görüntüsünde iki genç bir motosikletle gelip, keşif yaptıktan sonra benim aracımın arka kapısını açmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca benzini motorun bulunduğu kaput üzerine boşaltıyor. Çakmakla tutuşurken, kendisine de alevler bulaşıyor. Zanlıların bulunarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İki otomobilin kundaklanması kameradaİki otomobilin kundaklanması kameradaİki otomobilin kundaklanması kameradaİki otomobilin kundaklanması kamerada

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