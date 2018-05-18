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İki polisi bıçaklayan doktor, görevine geri döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra tutuklanan doktor Y.A.

İki polisi bıçaklayan doktor, görevine geri döndü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra tutuklanan doktor Y.A. (32), tahliye edildikten sonra görevine döndü.
Olay, 2 Ocak tarihinde Kilimli Semt Polikliniği önünde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Y.A.'nın bıçakla çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin uyarılarına karşın Y.A., saldırgan tavrını sürdürünce, polis müdahale etti. Y.A., önce komiser Orkun D.'yi alnından, polis memuru Uğur G.'yi ise sağ gözünden bıçakla yaraladı. Kaçan Y.A., kısa sürede yakalandı.
Doktor Y.A., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde gördüğü tedavinin ardından 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından 19 Şubat'ta tutuklandı. Polis memurları da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Y.A., avukatının yaptığı itiraz üzerine geçen Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor Y.A.'nın göreve iade için yaptığı başvurusunun da kabul edildiği, geçen günlerde görevine döndüğü bildirildi.

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İki polisi bıçaklayan doktor, görevine geri döndü

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