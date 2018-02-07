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İki şoförün kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme tartışması yüzünden servis aracı şoförü ile belediye otobüs şoförü arasında kavga çıktı.

İki şoförün kavgası kamerada

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme tartışması yüzünden servis aracı şoförü ile belediye otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği kavga, tarafların olay yerinden ayrılmasıyla son buldu.
Olay dün akşam saatlerinde Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi yakınında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kurumlarından ESHOT'a ait 77 hat numaralı otobüsün şoförü ile bir servis aracı şoförü iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aracından inerek belediye otobüsü şoförü ile tartışan sürücünün annesi de "Ben onun oğluyum sen bana nasıl küfür edersin" diyerek yaşanan kavgaya dahil oldu.
Otobüsteki yolcular ve çevredekiler tarafları sakinleştirmeye çalışsa da başaralı olamadı. Servis şoförü, aracından eline aldığı demirle diğer şoföre vurmaya çalışırken, yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra tarafların olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona ererken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

İki şoförün kavgası kameradaİki şoförün kavgası kameradaİki şoförün kavgası kamerada

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