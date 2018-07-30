İki TIR arasına sıkışan sürücü öldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki TIR'ın freni boşaldı. Bu sırada aracından inmek isteyen Murat Taşdemir (40), park halinde duran başka TIR ile kendi aracı arasında sıkışarak öldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi garajında meydana geldi. Yurt içi ve yurt dışı taşımacılığı yapan TIR şoförü Murat Taşdemir, garajdaki park halinde bulunan 45 EJ 283 plakalı TIR'dan, unuttuğu eşyasını almak istedi. Taşdemir eşyasını ararken, TIR'ın freni boşaldı. Hareket etmeye başlayan TIR'ı durduramayacağını anlayan Taşdemir, inmeye çalıştı. Bu sırada Taşdemir, garajda park halindeki 45 C 1325 plakalı TIR'la, kendi aracının arasında kaldı. Kazayı farkeden garaj görevlilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Taşdemir'in öldüğü belirlendi. Taşdemir'in iki TIR arasına sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Taşdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



