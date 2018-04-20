İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’da TEM otoyolunda bir tır önde seyreden tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (27) idaresindeki 46 LB 773 plakalı tır, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmek istemesi üzerine yavaşladı. Mehmet K.’nın kullandığı tırın yavaşlamasıyla aynı istikamette ilerleyen Emre E.’nin (29) kullandığı 81 EG 736 plakalı tır, yerlerin de kaygan olması nedeniyle duramayarak hızla önündeki tıra çarptı. Kazada, Emre E.’nin kullandığı tırın sürücü kısmı hurdaya dönerken, Emre E. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emre E., tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.