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İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ Gaziantep'te, iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Ali Kaygın'ın türkü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü (2)

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Gaziantep'te, iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Ali Kaygın'ın türkü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaygın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin takipçileri tarafından beğenildiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü (2)İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü (2)

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