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İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ Gaziantep'te, iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Ali Kaygın'ın türkü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ Gaziantep'te, iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Ali Kaygın'ın türkü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaygın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin takipçileri tarafından beğenildiği görüldü.

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