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İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te aynı firmada çalışan ve birbiriyle akraba Ali Kaygın ile Mehmet Çetinkaya, kullandıkları TIR'ların çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te aynı firmada çalışan ve birbiriyle akraba Ali Kaygın ile Mehmet Çetinkaya, kullandıkları TIR'ların çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Ali Kaygın yönetimindeki 46 ZA 939 plakalı mıcır yüklü TIR, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen ve aynı firmada birlikte çalıştıkları akrabası da olan Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı 27 E 9678 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, dorseden ayrılan TIR'ın ön bölümünde sıkışarak yaralanan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı ve sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen akraba 2 sürücü doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Kaygın'ın kullandığı TIR'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFLI

İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldüİki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldüİki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldüİki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü

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