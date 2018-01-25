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İki yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 09:19 | Son Güncelleme 7 saat önce

İzmir’in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar ilk muayenede cinsel istismardan şüphelenirken, küçük kızın anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçıp, ilçeye yerleşen Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha, iddiaya göre yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük Suha, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suha, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aile bireylerinin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, yaptığı incelemede küçük çocuğun ölümünü şüpheli buldu.

Doktorlar, elbiseleri ıslak olan Suha’nın ön muayenesinde cinsel istismar bulgularından da şüphelenerek polisebildirdi. Gelen polis, inşaat işçisi baba Muhammed ile anne Hebil Aluş’u, ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Minik Suha’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk izmir Torbalı Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nasıl bir zihniyet cezalar çok yetersiz kalıyor tecavüz'e helede çocuk istismarına en ağır ceza verilmeli bence. İdam geri gelmeli.
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