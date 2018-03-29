İki yıl önce ölen doktorun milyonlarca liralık varlıklarını sahte belgelerle üzerilerine geçirmişler

İstanbul’da iki yıl önce ölen doktorun bankadaki paralarını ve onlarca dairesini sahte evrakla zimmetine geçiren noter katibinin de aralarında olduğu 4 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin, 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterilen sahte ‘evlatlık’ belgesi düzenleyerek iki yıl önce hayatını kaybeden emekli kadın doktora ait çeşitli bankalardaki 2 milyon liraya yakın para ile 80 bin Amerikan doları ve Kadıköy’deki 23 daireyi kendi üzerilerine geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

1990’lı yıllara kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan Hatice Güzin Göllü, iki yıl önce 16 Aralık 2015’te yaşamını yitirdi. Herhangi bir varisi bulunmayan Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira parası, 80 bin Amerikan doları ile Kadıköy Moda’da bulunan 23 daire ve bir iş hanındaki dükkanların yüzde 33’ünün bir kısmının el değiştirdiğini, bir kısmının ise el değiştirmek üzere olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, çekilen paraların ve gayrimenkullerin izini sürdü.

Şebeke üyeleri arasında noter katibi ve hukuk bürosu çalışanı da var

İddiaya göre, Hatice Güzin Göllü’nün vefatından sonra şebeke üyelerinden biri adına, yine örgüt mensubu olduğu tespit edilen noter başkatibi tarafından 38 yıl önce hazırlanmış gibi sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenerek, bankalardaki nakit paralar şebeke tarafından çekildi. Yine ölen doktora ait gayrimenkullerin sahte belgelerle örgüt üyelerinin üzerine geçirildiği ve Hatice Güzin Göllü’ye ait gayrimenkullerden kira karşılığı olarak her ay yaklaşık 60 bin lira alındığı öne sürüldü. Şebeke üyelerince sahte evraklarla el değiştiren gayrimenkullerin değerinin ise yaklaşık 25 milyon lira olduğu tespit edildi. Şebeke üyeleri eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis, herhangi bir varisi bulunmayan kadın doktorun yaşamını yitirdikten sonra malları ile paralarının el değiştirmesini titizlikle araştırdı. Dört kişilik şebekeye ulaşan polis, yapılan detaylı incelemede, ölen Hatice Güzin Göllü’nün kimsesiz ve varisi olmadığını, Göllü’nün hayatını kaybettikten sonra bankalarda bulunan paralarını ve gayrimenkullerini üzerilerine geçiren 4 şüpheliyi tespit etti. Noter Başkatibi Ayhan K., noterde sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenen tamirci Ahmet K., hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu bulunan Tamer O.’yu tespit eden Mali Şube Polisi, dün bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.